タレントの菊地亜美が１８日までに自身のインスタグラムを更新。娘の進級式でのショットが話題を集めている。菊地は「あっという間に幼稚園の２年間が終わり、進級式へ」と書き始め、「夫に撮ってもらった写真が、微妙な瞬間ばかりだったのが悔やまれます笑」と夫が撮影した娘との自然体ショットをアップ。「小さい体が少しずつ成長していき、幼稚園行事は毎回いろんなことを思い出して涙涙大人になると３年の区切りってなか