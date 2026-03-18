7人組グループ・なにわ男子が18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業5周年アニバーサリー・セレモニーに登場。互いに5周年を迎えての喜びや、好きなキャラクターについて明かしました。■「全員そろってこの場に立てることがすごくうれしい」5周年を迎えた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』について、大橋和也さん（28）は「この『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が5年たつっ