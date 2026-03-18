「オープン戦、巨人８−０ヤクルト」（１８日、東京ドーム）侍ジャパンのメンバーとしてＷＢＣに出場していた大勢が１軍に合流した。東京ドームで選手らと対面を果たし、「次はこのメンバーで１年間しっかり戦っていこうと思いました」と気持ちを切り替えた。この日、準々決勝で侍ジャパンを撃破したベネズエラが優勝したことには「うれしい気持ちと、決勝を今日やれてたんじゃないかという気持ちも」と複雑な思いを吐露して