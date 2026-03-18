バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグ（EASL）は18日、マカオでプレーオフが始まり、準々決勝でBリーグの宇都宮は新北キングス（台湾）を85―64で下した。20日の準決勝で琉球と顔を合わせる。ソウルSK（韓国）を89―69で破った桃園（台湾）は、準決勝でA東京とぶつかる。（共同）