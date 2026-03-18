タレントの王林（27）が18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。寝る前の独特のルーティンを明かした。「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画にショートスリーパーとして登場。睡眠時間は「3〜4時間くらい」だといい、「寝すぎると体調が悪くなる」と語った。寝る前の夜のルーティンの話題になると、「青森にいると結構寝られるんですけど、東京にいるとショ