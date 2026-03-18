中道改革連合が、安定的な皇位継承に関する与野党協議に向けて新たに設置する党内会議体の座長に、笠浩史前共同国会対策委員長を起用する方向で最終調整していることがわかった。関係者が18日、FNNの取材に明らかにした。安定的な皇位継承に向けて、与党は今国会での皇室典範改正に意欲を示していて、中道は党内の意見集約を進める方針だ。中道は17日の常任幹事会で、党内に会議体を設置することを決め、小川代表が18日午後、国会