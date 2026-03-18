今年の全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）期間中、「部長通路」に登場した小さなチップが注目を集めた。中国生態環境部の黄潤秋（ホアン・ルンチウ）部長はチップを示しながら、「これは環境DNA（eDNA）シーケンシング用チップで、ヨウスコウスナメリやイェンツーユイ（胭脂魚）などの水生生物のDNA情報を記録しており、長江における10年間の禁漁措置の成果を示すものだ」と紹介した。科技日報が