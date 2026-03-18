資源エネルギー庁は3月16日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均店頭販売価格を発表。新潟は190．6円で調査開始以来、過去最高を更新しました。この原油高騰など様々な影響をもたらしているのが、アメリカによるイランへの軍事攻撃です。イラン情勢が不安定さを増す中、3月19日、日米首脳会談に臨む高市首相。外務大臣も務めた田中真紀子さんは日本の立場できちんと意見を言うべきだと訴えています。 ■「