【ベルリン共同】ドイツ国防省報道官は18日、同国のピストリウス国防相が20〜28日に日本とシンガポール、オーストラリアを訪問すると発表した。報道官は詳細な日程は明らかにしなかったが、日本では小泉進次郎防衛相と会談するとみられる。イラン情勢なども議題になる可能性がある。報道官は「欧州とインド太平洋の安全保障は切っても切れない関係だ」と強調。日本など各国とインド太平洋地域の安全保障や戦略的対話の拡大、共