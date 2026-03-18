日本政府観光局が発表した２月の訪日外国人客数で、中国からの訪日客数は減少が続いた。今後は中東情勢の悪化の影響も懸念され、航空機の運航の制約や旅行控えなどが訪日客数を押し下げる可能性もある。全体の訪日客数は２月として過去最高を更新し、好調な状況は維持している。国・地域別で首位の韓国は２８・２％増となり、２か月連続で１００万人を超えた。誘客を強化している欧米からの訪日客数も引き続き好調だ。米国は１