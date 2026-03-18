◇オープン戦中日5―3ソフトバンク（2026年3月18日みずほペイペイD）中日の福永裕基内野手（29）が「1番・三塁」で出場予定だったが、初回の第1打席で代打・カリステが送られ、途中交代した。井上監督は試合後、福永について「全然、大丈夫なんだけど、本人もいけるって言ったけど、こっちで止めた」と問題なしを強調。続けて、「昨日も、そういう（上林が負傷交代する）ことがあったから、トレーナーに“何でも言いな