HYDEさんの最新アルバム『JEKYLL』が、18日発表の『オリコン週間デジタルアルバムランキング』で1位を獲得しました。HYDEさんにとって、2019年5月リリースの『anti』（2019/5/13付）以来6年10か月ぶり、通算2作目となるデジタルアルバム1位獲得となりました。本作は、最新シングル『THE ABYSS』や、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲『SSS』をHYDEさんが歌唱したバージョンなど、10曲が収録されています。オリコン調べ（2