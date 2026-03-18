◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が先発して５回１安打無失点と好投。これでオープン戦３登板計１０イニング無失点となり、開幕ローテ入りに向けて大きく前進した。田中将と同じ少年野球チーム出身で１９８８年生まれの同学年、坂本勇人内野手は「６番・三塁」で先発出場。４回１死三塁から決勝点となる中前適時打を放つと、６回にも左前安打を放ち２安打１打点と状態の良さを披露し