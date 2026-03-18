タレントの南明奈が１８日に自身のＳＮＳを更新。夫でお笑いコンビ「よゐこ」の濱口優との夫婦ショットを公開した。南はインスタグラムに「夫婦でロケお昼休憩中に２人とも大好きなお餅をいただきました」とつづると、濱口との２ショットをアップ。さらに着用衣装についてもつづり、緑色のシアーニットシャツにゆったりとしたパンツを合わせ、白のアウターを羽織った姿や自撮りショットを披露した。この投稿にフォロワーか