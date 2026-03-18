◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の阿部監督は試合後、３試合連続で欠場した泉口友汰内野手の次戦について「出ます。大丈夫です」と明言した。疲労やコンディションを考慮して、大事を取って１４日の日本ハム戦を最後に欠場。１５日の日本ハム戦、１７日のヤクルト戦はグラウンドでの練習に姿がなかったが、この日は早出特打から参加してフリー打撃、ノックなどで元気に体を動かしていた。