巨人のボビー・ダルベック内野手（３０＝前ロイヤルズ３Ａ）が１８日のヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に「４番・ＤＨ」で先発出場し、今季オープン戦２号ソロを含む３打数３安打で猛打賞を記録した。初回第１打席で内角高めの直球を右翼前に運ぶと、第２打席では外角球を右前へ運び二塁打とした。さらに第３打席では、ヤクルト２番手・田口の外角フォークを捉え、右中間スタンドへソロ本塁打を放った。試合前までのオ