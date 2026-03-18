歌手でタレントのあのが１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。寝ても寝ても足りないロングスリーパーゆえの苦労を明かした。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ」。ロングスリーパー代表として出演のあのは「翌日が休みって分かってたら、朝５時に寝て１８時とかまで１３時間くらいは（寝る）。結局、仕事がある日は朝５時に寝て、次の日、６時に起きたりするから