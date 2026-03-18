ドル円のピボットは１５９．１２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:51現在） ドル円 現値159.38高値159.40安値158.57 160.49ハイブレイク 159.95抵抗2 159.66抵抗1 159.12ピボット 158.83支持1 158.29支持2 158.00ローブレイク ユーロ円 現値183.50高値183.64安値182.98 184.43ハイブレイク 184.03抵抗2 183.77抵抗1 183.37ピボット 183.11支持1