きょうの為替市場、ＮＹ時間に入って再びドル高が強まっており、ドル円は１５９円台半ばに上昇。イラン情勢が再び緊迫化しており、イスラエルがイランのサウス・パルスガス田に空爆を実施したとイラン側が主張。それに対してイラン側は報復を表明しており、サウジやカタール、ＵＡＥのエネルギー施設を攻撃すると警告している。 また、先ほど発表の２月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上回ったこともドル