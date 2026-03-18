気鋭の映画レーベル「NOTHING NEW」による実写長編映画第一作『チルド』が７月17日より劇場公開されることが決定した。本作は、東京の片隅のコンビニで、繰り返される日常が次第に歪んでいくホラー作品。染谷将太が主演を務め、西村まさ彦、唐田えりかが共演する。エニーマート倉冨町７丁目店で学生時代から働き始め、今は副店長となっている堺（染谷将太）。わずかな乱れも許さないオーナー（西村まさ彦）のもと、毎日同じ作業を