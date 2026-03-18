3月18日、タップ・サック・マルチスポーツ・パビリオンで「EASL FINALS MACAU 2026」準々決勝が行われ、宇都宮ブレックス（日本／グループA1位）が85－64で新北キングス（台湾／グループC2位）に勝利した。 宇都宮は試合開始4分ほどで10－5とリードを奪ったが、相手守備のプレッシャーに苦しめられ0－16のラン。第1クォーターは重苦しい入りだった。しかし、