【J1百年構想リーグ WEST第7節】(ベススタ)福岡 1-1(PK4-5)清水<得点者>[福]シャハブ・ザヘディ(85分)[清]北爪健吾(59分)<警告>[福]サニブラウン・ハナン(66分)、奈良竜樹(90分+7)[清]小塚和季(14分)主審:大橋侑祐├清水がGK梅田透吾の好セーブなどでPK戦2連勝! 最下位の福岡は6連敗に└「超絶可愛い」「べっぴんさん」「めっちゃ綺麗」清水“勝利の女神”のユニフォーム姿に称賛集まる