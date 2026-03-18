【J1百年構想リーグ EAST第7節】(MUFG国立)町田 0-3(前半0-2)鹿島<得点者>[鹿]鈴木優磨(5分)、三竿健斗(44分)、チャヴリッチ(90分+1)<警告>[町]中山雄太(42分)、ナ・サンホ(45分+1)主審:福島孝一郎├今季も強い王者鹿島!! 国立で町田を3発撃破、6連勝で早くもV独走態勢へ└国立が大歓声に包まれた90+3分、鬼木監督の粋な計らい…鹿島DF関川郁万が左膝負傷から10か月ぶり復帰「全てが報われた瞬間だなと」