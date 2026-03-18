[3.18 J1百年構想リーグWEST第7節 福岡 1-1(PK4-5) 清水 ベススタ]清水エスパルスがPK戦での2連勝を収めた。J1百年構想リーグWEST第7節が18日に開催され、9位の清水は敵地で10位のアビスパ福岡と対戦。1-1で突入したPK戦を5-4で制した。福岡は勝ち点1こそ獲得したが、連敗が6に伸びた。先制したのはアウェーの清水。後半14分、ペナルティエリア左のFWカピシャーバがグラウンダーで折り返し、ファーのDF北爪健吾が右足で合わせ