[3.18 J1百年構想リーグ第6節 町田 0-3 鹿島 MUFG]J1百年構想リーグEASTは18日、第7節を各地で行い、MUFGスタジアム国立競技場での上位対決は鹿島アントラーズがFC町田ゼルビアを3-0で下した。鹿島は開幕節でFC東京にPK負けした後、全て90分勝利で破竹の6連勝。9年ぶりのリーグ制覇を成し遂げた昨季に続き、特別大会でも独走態勢に入った。42218人が集まったミッドウィークの国立ナイトゲーム。ホームの町田は先発2人を入れ替