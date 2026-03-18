【J1百年構想リーグ EAST第7節】(フクアリ)千葉 1-2(前半0-1)FC東京<得点者>[千]安井拓也(78分)[F]アレクサンダー・ショルツ(31分)、佐藤龍之介(80分)<警告>[千]呉屋大翔(48分)[F]室屋成(90分+1)主審:上田益也