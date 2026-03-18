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【J1百年構想リーグ WEST第7節】(ノエスタ)神戸 2-2(PK3-5)G大阪<得点者>[神]小松蓮(6分)、ジェアン・パトリッキ(90分+4)[G]デニス・ヒュメット(23分)、山下諒也(83分)<警告>[神]井手口陽介(46分)、ミヒャエル・スキッベ(64分)[G]初瀬亮(80分)主審:高崎航地└土壇場同点被弾もG大阪が神戸にPK戦勝利で首位浮上、Jデビュー内野航太郎が筑波大同期DF池谷といきなり対決