[3.18 J1百年構想リーグWEST第7節 神戸2-2(PK3-5)G大阪 ノエスタ]ガンバ大阪が敵地でヴィッセル神戸を2-2から突入したPK戦の末に下した。勝ち点を13に伸ばしたG大阪は暫定首位に浮上。1試合未消化ながらも同12の神戸が2位となった。開始早々からスコアが動く試合になった。前半6分に右FKのこぼれをFW小松蓮が蹴り込んで神戸が先制。小松はリーグ戦3戦連発となった。しかしG大阪も同23分、ゴール前の波状攻撃からFWデニス・ヒュ