[3.18 J1百年構想リーグEAST第7節 水戸 1-0 横浜FM Ksスタ]水戸ホーリーホックは18日、J1百年構想リーグEAST第7節で横浜F・マリノスを1-0で破って昇格後初の90分間での勝利を収めた。前半は水戸がゴールに迫る場面が目立った。まずは前半7分、FW多田圭佑がMF新井瑞希からのクロスを頭で折り返すとDFダニーロがGK木村凌也との空中戦を制してヘディングシュート。これはゴールライン上でDF加藤蓮にクリアされた。前半19分にも