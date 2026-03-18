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【J1百年構想リーグ WEST第7節】(ピースタ)長崎 1-2(前半1-1)京都<得点者>[長]チアゴ・サンタナ(5分)[京]奥川雅也(42分)、エンリケ・トレヴィザン(75分)<警告>[京]尹星俊(35分)、ジョアン・ペドロ(77分)主審:谷本涼└18歳ルーキーMF尹星俊が逆転弾導く絶妙フィードでプロ初アシスト!! 京都は敵地・長崎で逆転勝利