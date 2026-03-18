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【J1百年構想リーグ WEST第7節】(豊田ス)名古屋 2-1(前半1-0)広島<得点者>[名]山岸祐也(4分)、木村勇大(69分)[広]鈴木章斗(50分)<警告>[名]山岸祐也(19分)、ペトロヴィッチ(71分)[広]新井直人(25分)、ジャーメイン良(30分)主審:椎野大地└木村勇大V弾の名古屋が競り勝つ…広島は相手を上回るシュート16本も1点のみ