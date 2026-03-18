[3.18 J1百年構想リーグEAST第7節 千葉 1-2 FC東京 フクアリ]J1百年構想リーグEASTは18日に第7節を行い、フクダ電子アリーナではジェフユナイテッド千葉とFC東京が対戦。2-1の勝利を収めたFC東京が今季2度目の3連勝を飾った。ホームの千葉は前節横浜FM戦(●0-2)から先発6人を入れ替え、FW松村拓実、MFイサカ・ゼイン、MF天笠泰輝、DF鈴木大輔、今季初出場となるDF鳥海晃司、GK鈴木椋大らを先発起用。一方、アウェーのFC東京は