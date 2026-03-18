【J1百年構想リーグ EAST第7節】(味スタ)東京V 0-2(前半0-2)川崎F<得点者>[川]脇坂泰斗(9分)、エリソン(23分)<警告>[東]新井悠太(20分)、松田陸(47分)[川]橘田健人(51分)、松長根悠仁(64分)主審:長峯滉希└川崎Fが開幕節以来の90分間での勝利! 脇坂泰斗とエリソンの2発で東京V撃破