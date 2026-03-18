[3.18 J1百年構想リーグWEST第7節 長崎 1-2 京都 ピースタ]京都サンガF.C.は18日、J1百年構想リーグWEST第7節 でV・ファーレン長崎に2-1の逆転勝利を収めた。長崎は前半5分、DF江川湧清のクロスをFWチアゴ・サンタナがペナルティエリア中央でトラップ。ゴールを背にした状態から反転の勢いそのまま左足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール左に突き刺さって先制点が生まれた。だが、サンタナは同20分ごろの相手との接触で右肩