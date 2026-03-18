[3.18 J1百年構想EAST第7節 東京V 1-2 川崎F 味スタ]J1百年構想リーグEASTは18日に第7節を行った。東京ヴェルディと川崎フロンターレの対戦は、川崎Fが2-1で勝利した。川崎Fが前半9分に先制。敵陣付近でマルシーニョが右にパスを出し、MF脇坂泰斗が収める。すかさず放った左足ミドルは相手に当たって軌道が変わり、そのままゴールに吸い込まれた。追いかける東京Vはセットプレーでチャンスを見出すが、ゴール枠内を捉えない