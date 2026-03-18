【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miwaが、『THE FIRST TAKE』にて、自身の代表曲「片想い」を披露。 また、今回のために撮り直した令和ver.のMVが3月19日19時に公開決定。 ■【動画】『miwa - 片想い / THE FIRST TAKE』 ■「片想い」令和ver.MVは新曲「桜みたいな恋なんだ」MVと連動。時間を超えて、同じ恋心を描く 2月28日に15周年を記念した『15th anniversary tour “miwa”』のツアーファイナルをZepp Nag