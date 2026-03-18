女優かたせ梨乃（68）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、デビュー当初の苦い思い出を明かした。かたせは東京の超名門で、桜陰、女子学院と並ぶ女子御三家と呼ばれる雙葉出身。伊集院光から「超・超名門校を出て、こうやって女優さん、俳優さんになるというのは、周りはどうだったんですか？」と問われ、「両親は、私が飽きっぽいから、すぐ飽きるんじゃな