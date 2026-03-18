◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第7節清水1―1福岡PK戦5―4（2026年3月18日ベスト電器スタジアム）J1清水はアウェーで福岡と対戦し、90分間1―1の末、PK戦5―4で2連勝を飾った。今季初先発となったDF北爪健吾（33）が先制点を奪取。PK戦では梅田透吾（25）が2人目のキックをセーブし、今季敵地初勝利を決めた。頼れるベテランが気持ちのこもったシュートを叩き込んだ。後半14分、左からのクロスが大外まで流れたとこ