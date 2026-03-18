高市首相は１８日夜、就任後初となる米国訪問に向け、政府専用機で羽田空港を出発した。１９日にワシントンで行うトランプ大統領との会談では、対中国を念頭に置いた経済・安全保障協力に加え、イラン情勢への対応でどのような議論が行われるかが焦点となる。首相は１８日の参院予算委員会で「法律の範囲内で必要な対応を検討する。出来ないことは出来ないと伝えるつもりだ」と述べた。米国・イスラエルによるイラン攻撃が始ま