◇明治安田J1百年構想リーグ第7節神戸2―2（PK3―5）G大阪（2026年3月18日ノエスタ）神戸はPK戦の末にG大阪に敗れて首位から陥落した。FW大迫勇也、FW武藤嘉紀が欠場。負傷中のDF酒井高徳を含めて3人そろってベンチ外になるのは21年夏の大迫と武藤の加入後初めての事態となった。ミヒャエル・スキッベ監督は試合後、大迫と武藤の欠場に関して言及。大迫は筋肉系トラブルだが「上手くいけば週末のC大阪戦への出場は可能」