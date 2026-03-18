「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）広島・新井監督が終盤の好機でのサインミスに苦言を呈した。１点を追いかける七回。二俣の死球と佐藤啓の左前打で無死一、二塁。打席に入った石原は１、２球目でバントの構えからバットを引き、カウントは１−１に。ところが３球目はバントのそぶりは見せず、ヒッティングに切り替えるとファウルに。その後もバントの構えは見せず、２−２からの６球目を打