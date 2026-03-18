◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節東京Ｖ０―２川崎（１８日・味スタ）東京Ｖの城福浩監督は、前半の２失点に悔しさをにじませた。連敗を２で止めた前節の浦和戦（１〇０）から中３日の連戦ということもあり、先発４人を入れ替え。３バックの左の松田、右ウィングバックの今季川崎から加入した田辺、左ウィングバックの吉田が今季初先発するなど、今までになかった組み合わせで試合に臨んだが、前半９分に川崎ＭＦ脇坂