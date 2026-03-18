８人組ボーイズグループＯＣＴＰＡＴＨ（オクトパス）が、１９日に千葉・イオンモール幕張新都心で「ＯＣＴＰＡＴＨＬＩＶＥ２０２６―ＰＡＴＨｔｏＤｒｅａｍ―」のチケット手売り会を開催する。グループの公式ＳＮＳなどで１８日に発表された。２１日のライブツアー東京公演（ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌ）の公演チケットを午後６時から手渡しする。１部には栗田航兵、海帆、高橋わたるの３人が参加。２部には太田