テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーが１８日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに「東京、桜の開花発表は明日以降のようですね今年は娘の卒園式もあり、特別な思いで桜を眺めることになりそうです。愛犬を連れてお花見もしたいです」とつづり、衣装ショットをアップ。桜のような薄いピンク色のブラウスと白のパンツを合わせた、春らしいコーディネートを披露した。この投稿に「春らしくて