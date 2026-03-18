miwaが、「THE FIRST TAKE」にて自身の代表曲である「片想い」を披露した。「片想い」は、“miwaといえばギター”のイメージを一新させたピアノバラードの1曲だ。今回は「THE FIRST TAKE」アレンジとして、ピアノ、チェロ、バイオリンの編成で紡がれる繊細かつ力強いサウンドの中、彼女のまっすぐな歌声がより一層際立つパフォーマンスになっているという。また、3月19日19時には「片想い」の令和ver.のMVが公開される。先日リリー