◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節浦和１―１（ＰＫ２―４）柏（１８日・埼玉スタジアム）柏はアウェーで浦和をＰＫ戦の末に破った。今季２勝目を手にし、リカルド・ロドリゲス監督は「後半のスタートで少し集中力が切れたのか、いい形で試合に入れず、最初の数分間、セットプレーが続き、そこから失点したのは今後の課題」としつつ「（失点後に）うまくリアクションをして、相手陣地で押し込み、チャンスを作り続けるプ