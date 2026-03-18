◆オープン戦日本ハム３―２ＤｅＮＡ（１８日・エスコン）日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が、北山が考案し、ＷＢＣ侍ジャパンで話題となった「お茶立てポーズ」披露の真相を語った。１―１の４回１死一塁、コックスの１４２キロを右翼へ自身オープン戦１号。ベンチでは「お茶立てポーズ」を披露した。この日チームに合流した北山と試合前に「お茶立てポーズ」の話題になり、安打を打ったらポーズをすると約束していたとい