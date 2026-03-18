Chevonが本日3月18日0時に、新曲「春の亡霊」を配信リリースした。今作は4月8日リリースのメジャーデビューアルバム『三者山羊』に先駆けて先行配信された、Chevonとしては毎年恒例となる春曲の第五弾。今までとは違った一面の春曲で、地元札幌で行われた合宿の中で制作した1曲となっている。リリックビデオも公開されている。◾️「春の亡霊」2026年3月18日（水）配信リリース▼各種サブスク配信URLhttps://chevon.lnk