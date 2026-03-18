◆オープン戦オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）広島・新井貴浩監督がドラフト１位・平川の打順に言及した。平川はこの日「３番・中堅」で出場し、６回に適時二塁打を放つなど４打数１安打。オープン戦は１２球団トップの１７安打を放ち、打率３割１分５厘（５４打数１７安打）は同５位と結果を残している。オープン戦では１３試合にスタメン出場し１番が３回、３番が９回、５番が１回。１、３番のどちらに適