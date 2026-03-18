JUJUが、洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』を本日リリースした。本作は、JUJUのカばー“Request”シリーズの最新作。松任谷正隆をプロデューサーに迎え、「Your Song」「Honesty」「If We Hold On Together」「Alone Again (Naturally)」など、昭和の時代に日本でも広く愛された洋楽の全10曲を新録したアルバムとなっている。完全生産限定盤（ファンクラブ会員限定）のスペシャルBOXには、＜JUJU HALL TOUR 2